Quali sono i professionisti napoletani più ricercati sul web: la classifica 2020

Il super ecobonus al 110% introdotto dal Decreto Rilancio, allo scopo di favorire e agevolare gli interventi in ambito di efficienza energetica, ha fortemente contribuito alla crescita di richieste per professionisti in ambito ristrutturazione casa: new entry nella classifica delle professioni più cercate online rispetto al 2019, questo tipo di servizi conquista direttamente il primo gradino del podio per Napoli e provincia dell’annuale classifica dei servizi più richiesti online nel 2020 stilata da ProntoPro.it.

Anche gli psicologi sono stati di particolare supporto ai napoletani nel difficile periodo della pandemia.

Altra new entry importante il servizio di spedizioni, spinto soprattutto dagli scambi tra famiglie lontane di pacchi alimentari a Pasqua e regali per Natale, ma utilizzato anche da parrucchieri, estetisti, ristoratori, piccoli commercianti locali di prodotti di artigianato e abbigliamento per la consegna di prodotti a domicilio durate i lockdown.