E' di Procida "miss Mamma Solare 2021"

Concluso il concorso che premia la mamma più bella d'Italia. Tra le premiate una mamma partenopea di 43 anni. Ad ottobre partiranno le selezioni per l'edizione 2022

“Miss Mamma Italiana 2020”, il primo concorso di bellezza in Italia riservato alle mamme tra i 25 ed i 45 anni d'età, organizzato da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e la collaborazione di Fondazione Verdeblu, festeggia la 28° edizione e incorona anche una bellezza partenopea.

19 le mamme che hanno raggiunto la finale e sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità. Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2021” Silvia Palamà, 30 anni, libera professionista che si occupa di selezione del personale della provincia di Bergamo, che ha un bimbo di 9 anni.

Delle altre 12 fasce in palio, quella di “Miss Mamma Italiana Solare” è stata assegnata alla procidana Debora Libera Vicidomini, 43 anni, consulente di immagine, mamma di due bambini: Raffael ed Annalù, rispettivamente 8 e 6 anni;

Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’anno 2022.

