Procida si prepara ad accoglie gli assistenti sociali di tutta Italia

"Nessun uomo è un'isola" è il tema del convegno nazionale promosso da Ordine nazionale degli assistenti sociali - CNOAS), Fondazione nazionale assistenti sociali - FNAS e Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali della Campania - CROAS. L'incontro si terrà la mattina del 15 settembre a Procida, capitale della Cultura 2022, che ha ricevuto l’importante riconoscimento anche e soprattutto per aver promosso attività di accoglienza ed inclusione delle persone in difficoltà. In concomitanza si terrà anche la conferenza dei Presidenti, nelle isole di Procida (il 15 settembre, appunto) e Ischia (il 16).

Il tema dell'incontro, ‘Nessun uomo è un’isola’, punta a sottolineare che tutte le persone hanno diritto, attraverso progetti di inclusione, a superare il loro disagio.

Le sessioni di lavoro

Dalle 9.30 i saluti istituzionali del sindaco di Procida Raimondo Ambrosino e degli assessori Leonardo Costagliola e Sara Esposito, dell'assessore regionale Lucia Fortini e dell'assessore al comune di Napoli Luca Trapanese.

Apriranno ed introdurranno i lavori, il presidente nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Gianmario Gazzi ed il presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, Gilda Panico.

Nella prima sessione di lavoro "Il mondo non è un'isola", sono previste le relazioni di padre Alex Zanotelli, di Silvana Mordeglia della Fondazione nazionale assistenti sociali e di Renato Sampogna, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i quali illustreranno la necessità degli interventi a livello nazionale.

"Le nostre comunità " è invece il titolo della seconda sessione di lavoro con le relazioni di Samuele Ciambriello, garante regionale per i diritti dei detenuti, di Salvatore Gargiulo, docente dell'Università Suor Orsola Benincasa e di Maria de Luzenberger, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Napoli, i quali illustreranno le attività di inclusione promosse nell’ambito della nostra Regione.

Nell’ambito della terza ed ultima sessione "Il Servizio Sociale Professionale in un'isola" vi saranno infine gli interventi e le testimonianze degli assistenti sociali di Ischia e Procida sul ruolo del Servizio Sociale Professionale per l’inclusione nei territori insulari.

Nel pomeriggio del 15 settembre iniziano invece i lavori della Conferenza dei presidenti, che viene convocata periodicamente per un continuo confronto tra i Presidenti Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali ed il Cnoas sulle tematiche della professione, per le attività ordinistiche in itinere, da promuovere e da condividere. I lavori della Conferenza proseguiranno venerdì 16 ad Ischia per la seconda parte della Conferenza nazionale dei presidenti regionali dei Consigli dell'Ordine degli Assistenti sociali.