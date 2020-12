Monte di Procida: torna il concorso per il presepe più bello

Anche quest'anno il Comune di Monte di Procida ha indetto il concorso il “Presepe più bello”. Alle selezioni possono partecipare tutti coloro che allestiranno un presepe nel territorio comunale. La partecipazione è gratuita e ciascun concorrente più gareggiare con un solo presepe.

Criteri di ammissione

Per poter partecipare al concorso bisogna rientrare in una delle seguenti categorie:

a. famiglie e singoli cittadini residenti a Monte di Procida; b. associazioni, enti e gruppi di Monte di Procida; c. parrocchie di Monte di Procida; d. scuole dell’infanzia e istituti scolastici di Monte di Procida (la partecipazione si intende per plesso scolastico); e. esercizi commerciali, artigianali, industriali di Monte di Procida.

Criteri di valutazione dei presepi saranno:

l’originalità,

la lavorazione artigianale,

la qualità artistica e la coerenza con la tematica

l’efficacia del messaggio spirituale.

Modalità e termini di partecipazione

Gli interessati possono iscriversi compilando la scheda di partecipazione, da una copia di un documento di riconoscimento, e facendola pervenire al Comune di Monte di Procida via posta elettronica al seguente indirizzo: concorsopresepemontese@gmail.com entro martedì 29 dicembre 2020, nella stessa e-mail ogni candidato deve allegare un breve video di max 30 secondi e/o 5 fotografie del proprio presepe. Non verranno considerate le domande incomplete. La scheda di partecipazione si può scaricare dal sito web del Comune.

La selezione

La valutazione dei presepi sarà effettuata da una giuria appositamente nominata. A causa delle restrizioni per l’emergenza Covid, in alternativa alle visite ai presepi la commissione potrà chiedere ai partecipanti di effettuare delle videochiamate per mostrare ed illustrare in video l’opera presepiale realizzata. Premi Sono previsti premi per i primi tre classificati.