Procida tra le finaliste a "Capitale italiana della cultura 2022"

Procida, l'isola di Arturo descritta da Elsa Morante e cara ad artisti di tutto il mondo, entra nella ristrettissima rosa delle 10 finaliste a "Capitale della cultura", la manifestazione istituita nel 2014, con l'obiettivo - tra l'altro - di "sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle città, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita e lo sviluppo economico", come è spiegato sul sito del Ministero per i beni culturali. Il Mibact sottolinea anche come, da quando l'iniziativa è nata l'iniziativa, "ogni edizione ha avuto effetti concreti e positivi sullo sviluppo turistico e sulla fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori e delle città vincitrici”.

Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro.

Le capitali italiane della cultura

Negli anni precedenti il titolo è andato a Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018.Nel 2019 il titolo non è stato assegnato in quanto l’Italia aveva Matera come capitale europea della cultura. Dal 2020 Capitale italiana della cultura e Parma e, per proroga dovita all'emergenza pandemica, lo resterà anche per il 2021 come disposto dal Dl Rilancio 19 maggio 2020, n.34.

Le concorrenti

Con Procida sono in lizza - come svelato da AgCult - Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra, scelte tra 28 partecipanti.

La capitale 2022 precederà Bergamo e Brescia, già nominate per il 2023, come omaggio per essere state il territorio più colpito dalla prima ondata della pandemia di Covid-19.