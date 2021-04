Procida: arrivano i bus elettrici

In vista dell'anno da Capitale italiana della Cultura, Procida implementa la sua mobilità. Con l'obiettivo di disincentivare il trasporto privato e alimentare quello pubblico, sono oggi stati trasferiti sull'isola e già messi in esercizio due nuovi bus, forniti dalla Regione Campania. Si tratta di 2 modelli Citytour della Volskwagen, lunghi 5,60 metri, adatti alla circolazione sulle strade procidane, e una capacità di 20 passeggeri.

In prova per le strade del centro storico dell'isola, inoltre, un bus a trazione elettrica della lunghezza di 6 metri, in grado di trasportare fino a un massimo di 35 passeggeri: confidando nell'esito del test, infatti, per l'isola di Arturo EAV punta alla mobilità sostenibile e prevede l'attivazione di 3 bus elettrici.

Il presidente di Eav Umberto De Gregorio, con l'ingegnere Mariano Vignola, ha incontrato il sindaco Dino Ambrosino e la giunta per ragionare su tutte le possibili iniziative in comune da mettere in campo in previsione di Procida 2022 in accordo con la Regione.