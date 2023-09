Festa e processione di San Gennaro al Vomero

Tutto pronto per la lunga e colorata processione che ogni anno attraversa il cuore del quartiere collinare in occasione del miracolo di settembre del Santo Patrono.

Le solennità di San Genaro

Le solennità dedicate a San Gennaro inizieranno al Vomero alle ore 18.00, con la messa nella parrocchia di San Giovanni ai Fiorentini. Subito dopo la celebrazione, si muoverà la processione con il busto del Santo, gli stendardi delle congregazioni portati dai membri in alta uniforme e il consueto seguito di fedeli e curiosi.

La processione

La processione partirà da Piazza degli Artisti e si muoverà attraverso via Recco, l'antico Borgo di Antignano, via Luca Giordano con la consueta sosta alla scuola Vanvitelli: i portatori faranno entrare il busto del Santo nella scuola e saranno deposte 2 corone innanzi alla lapide che ricorda i caduti delle due guerre mondiali. Si prosegue quindi per via Scarlatti, Piazza Vanvitelli, via Bernini, per ritornare percorrendo Piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano, via De Mura, via Alvino, via San Gennaro ad Antignano dove, davanti alla Basilica dedicata al Santo, avverrà la benedizione dei presenti e uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Quindi il Santo rientrerà nella Basilica le cui porte verranno chiuse