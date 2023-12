L'astrologa Nikki prevede il 2024 di Napoli: guai in arrivo per la città

Di lei si parla spesso, ma soprattutto sul finire di ogni anno. La "sensitiva delle star", l'americana Nikki, in questo periodo rende noto cosa le stelle le hanno comunicato per il futuro.

E anche il 2024 - non diversamente da come preannunciato per il 2023 - si presenta foriero di non pochi problemi, per Napoli e per l'Italia. Esatto: c'è anche il Belpaese tra i luoghi sui quali Nikki vede e prevede, e non può quindi mancare il capoluogo partenopeo.

Quali erano state le predizioni per il 2023

Intanto vediamo se le previsioni per questo 2023 si sono dimostrate veritiere. La medium aveva visto negli astri una eruzione di magma – senza pecificare se si trattasse di Vesuvio o Campi Flegrei, né la sua portata – e due terremoti, uno di proporzioni "importanti", un secondo addirittura "gigantesco". È andata così? Lasciamo giudicare voi.

Intanto per quanto riguarda questioni più ampie, Nikki ha certamente visto giusto a proposito - tra le altre cose - dell'escalation della situazione tra Israele e Palestina, dell'incoronazione di Re Carlo, delle morti di Raquel Welch e Sinéad O'Connor.

Cosa accadrà nel 2024

Il 2024 si preannuncia molto “attivo” per Napoli, soprattutto dal punto di vista vulcanico. Una nuova eruzione lavica dalle proporzioni non chiare si verificherà nel territorio partenopeo, così come ancora una volta ci saranno dei terremoti. Uno viene definito "large", un altro addirittura "giant". Un altro terremoto dovrebbe verificarsi anche sulla costiera amalfitana.

E per il resto? Finirà la guerra in Ucraina ma in America scoppierà una guerra civile, ci sarà un nuovo Papa, almeno due attentati terroristici si verificheranno in Italia, e tanto tanto altro. Buon anno a tutti.