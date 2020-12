Woman value company 2020: riconoscimento alla napoletana Sonia Voghera ASPETTARE

Con i fratelli Danilo e Marco, Sonia Voghera (nella foto seduta a dx, con i fratelli, lo zio Franco Voghera e Annamaria Piano) ha raccolto il testimone di una delle più antiche e dinamiche aziende nel campo della moda, attiva nella nostra città fin dal lontano 1910. La storia del gruppo Voghera inizia infatti nei primi anni del Novecento, con l'azienda di rappresentanze di biancheria, tendaggi e tessuti “Formiggini & Voghera” e un piccolo locale in via Toledo, sostituito ben presto con uno studio in via Benedetto Croce e quindi con ampi locali in Piazza Mercato, all'epoca cuore pulsante del commercio partenopeo.

Da allora - e sono passati oltre 110 anni - i Voghera si sono sempre distinti per il loro "fiuto" in fatto di moda e tendenze in un mercato in eterna fibrillazione, individuando con largo anticipo tutto ciò che è destinato a imporsi come "trendy" e "in", in sintonia con i nuovi modelli di business e le nuove tecnologie, ma tenendo sempre ben strette le radici di etica e correttezza su cui è stata costruita la storia di un’impresa familiare napoletana in continua evoluzione, capace di incidere sulla trasformazione del commercio, della distribuzione e dell’associazionismo in Italia.

Il riconoscimento è stato conferito a Sonia Voghera, come spiega la motivazione, per "aver capito che investire sulle persone, la parità di genere e sul welfare vuol dire apportare energia vitale non solo alla propria azienda ma a tutto il sistema per contribuire all'evoluzione culturale, economica e sociale del Paese".