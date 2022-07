Premio Napoli: i 9 finalisti

Scelti, tra oltre 150 partecipanti, i 9 finalisti della 68esima edizione dello storico "Premio Napoli", dedicata allo scomparso Raffaele La Capria. Tre gli autori per ognuna delle categorie di gara: narrativa, poesia e saggistica.

A differenza di altri premi letterari italiani, il Premio Napoli ha un folto nucleo di “giudici lettori” - sono circa 2mila - costituiti da appassionati di letteratura di tutto il Paede che fanno domanda e leggono ed esprimono il loro voto sulle opere in concorso.

“Questa edizione del Premio Napoli sarà particolarmente significativa. Cadrà in un periodo storico in cui la cultura rappresenta ancora più che in passato la leva per la crescita sociale in primis tra le giovani generazioni" ha commentato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha raccolto l'eredità dell'Avvocato Domenico Ciruzzi, che quest'anno ha lasciato la presidenza della Fondazione Premio Napoli, dopo averla rilanciata come punto di riferimento del dibattito culturale e sociale della nostra città e non solo.

I finalisti

Narrativa

Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, Feltrinelli

Fabio Stassi, Mastro Geppetto, Sellerio

Massimo Zamboni, La trionferà, Einaudi

Poesia

Silvia Bre, Le campane, Einaudi

Gabriele Frasca, Lettere a Valentinov, Luca Sossella Editore

Valerio Magrelli, Exfanzia, Einaudi

Saggistica

Daniela Brogi, Lo spazio delle donne, Einaudi

Massimo Fusillo, Eroi dell’amore, Il Mulino

Enzo Traverso, Rivoluzione 1789-1989, Feltrinelli

Menzione speciale per il reportage di Salvatore Porcaro, L'estate è finita, racconto corale del litorale domizio, Monitor Edizioni: probabilmente già a partire dalla prossima edizione - annuncia una nota della Fondazione - sarà istituita una sezione del Premio Napoli per i reportage narrativi.

I nove finalisti sono stati selezionati dalla Giuria Tecnica, all'ultimo mandato, guidata da Alfredo Contieri e Carmen Petillo, e composta da Mirella Armiero, Stefano Balassone, Maurizio Braucci, Edoardo Camurri, Valerio Caprara, Antonella Cilento, Chiara Ghidini, Antonio Gnoli, Alfredo Guardiano, Eugenio Lucrezi, Wanda Marasco, Bruno Moroncini, Ermanno Paccagnini, Matteo Palumbo, Giacomo Raccis, Monica Ruocco, Pasquale Sabbatino, Antonio Tricomi, Paola Villani.