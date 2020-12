Premio Napoli 2020: serata di gala "virtuale" il 17 dicembre

Il Premio Napoli non si ferma e si converte in evento online, in diretta streaming. Il gala in programma giovedì 17 dicembre, a partire dalle 19.00, sulle pagine Facebook Espresso Napoletano e Rogiosi Editore. Tra i partecipanti anche il Cardinale uscente di Napoli Crescenzio Sepe. Come sempre, da quindici anni, a ricevere il riconoscimento esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e artistico, esempi di solidarietà e di impegno quotidiano per la legalità che con il loro lavoro e impegno sul territorio, hanno dato lustro alla nostra regione e alla nostra città.

A condurre l'evento saranno a Gigi & Ross. Tutti i premiati saranno virtualmente presenti e si collegheranno con i conduttori per ricevere il premio: una scultura esclusiva realizzata dall’artista Lello Esposito, già recapitata a domicilio.

“Sarà sicuramente un’edizione diversa dalle altre – spiega il patron del Premio, Rosario Bianco – ma era doveroso dare un segnale, confermare questo appuntamento annuale. Napoli c’è non è un concetto astratto, non è una frase banale… Questo premio significa che Napoli c’è davvero! Che esiste e resiste, anche nelle difficoltà, e vuole far vedere al mondo anche i suoi volti migliori!”.

I premiati

I premiati 2020 sono