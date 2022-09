Premio Lamberti: verso la 10ma edizione

Ideato dalle onlus Jonathan e Gesco per promuovere la responsabilità sociale come strumento di partecipazione e di cittadinanza attiva

9a edizione del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti”: ideato dalle onlus Jonathan e Gesco per promuovere la responsabilità sociale come strumento di partecipazione e di cittadinanza attiva, si è svolto negli spazi all'aperto del Centro Europeo di Studi, a Nisida, richiamando personalità del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, del giornalismo, della cultura, del terzo settore e delle istituzioni, che si sono distinte per le loro azioni di resistenza civile e di impegno solidale.

I riconoscimenti

Il premio, strutturato per categorie, è andato

per la Pace all’Ambasciatore Stefano Pontecorvo, l’ultimo diplomatico a lasciare l’Afghanistan quando le truppe alleate decisero di ritirarsi dal Paese, contribuendo in prima persona a salvare centinaia di bambini dalla sanguinosa dittatura dei talebani;

per la Cittadinanza all’artista Jago;

per il Giornalismo al redattore del quotidiano Il Mattino Gigi Di Fiore;

per il Lavoro sociale al presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo e per la Cultura all’editore Diego Guida.

per l' Impresa a Manfrotto e Videndum Media Solutions, da sempre protagonista di attività a favore dei ragazzi a rischio di devianza;

per “Napoli Città Solidale” all’avvocato e volontaria per la tutela degli animali Paola Carbone Falconio.

La menzione “Paolo Giannino” conferita alla Fondazione A. Chianese per le sue attività a favore dei ragazzi più disagiati.

Premio speciale a Peppe Pagano, al fianco degli allevatori con una lotta che si è spinta allo sciopero della fame, per protestare contro la “strage delle bufale sane”.

Il premio alla Memoria è stato consegnato alla famiglia di Mario Paciolla per ricordare l’attivista per i diritti umani e giornalista ucciso in Colombia.

Durante la serata proiettato un video di saluto di Patrick Zaki e consegnata una targa a Isabella Mastropasqua, dirigente del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

Al microfono nel video Sergio D’Angelo presidente di Gesco e Silvia Ricciardi, con Vincenzo Morgera responsabile di Jonathan