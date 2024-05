A Gianluigi Lembo il premio eccellenze campane: "Lo dedico al mio papà Guido"

Gianluigi Lembo è stato insignito del premio ‘Eccellenze Campane’, conferitogli dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino. La cerimonia si è svolta nella sala Nassirya del Consiglio regionale della Campania.

“Dedico questo premio a mio padre – le prime parole a caldo di Gianluigi impugnando la targa- che credeva profondamente nel valore della napoletanità. Negli anni ha affrontato a viso aperto i luoghi comuni, le resistenze e le difficoltà. Oggi possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che aveva ragione. La nostra è una lingua importantissima che ha origini secolari. E’ la lingua di Di Giacomo, di Murolo, di Totò e dei De Filippo. Una lingua che grazie alla musica arriva dritta al cuore. La canzone napoletana si è diffusa in tutto il mondo ancora prima della canzone italiana, chi non conosce ‘O sole mio’ o ‘Tammurriata nera’, due brani tra i più richiesti, e ai quali sono fortemente legato, che non possono mai mancare nelle nostre serate”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo voluto cominciare da Gianluigi – ha dichiarato Tommaso Pellegrino - che, raccogliendo il testimone del papà Guido, con la sua musica contribuisce a diffondere nel mondo la lingua e la cultura napoletana e campana. La presenza scenica, la creatività e il talento, tramandati da padre in figlio, rappresentano un’esperienza indimenticabile per chi li vive. Puntiamo molto alla valorizzazione delle nostre tradizioni e radici culturali, per questo ho presentato in Regione Campania una proposta di legge, attualmente in discussione in Commissione Cultura, per la tutela dei dialetti ‘minori’, elementi identitari dei nostri territori. I dialetti contengono le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra storia, abbiamo il dovere di preservarli e portarli avanti, in questo Gianluigi è un vero e proprio ambasciatore”.