Premio Cimitile: cresce l'attesa per l'opening di questo pomeriggio

Alle ore 18,30 di oggi taglio del nastro per la mostra “Guernica emblema di guerra e di Pace a cinquant’anni dalla morte di Pablo Picasso”, che dà il via ufficiale all'edizione 2023 - la XXVIII - del Premio Cimitile. A cura di Giuseppe Bacci, sarà introdotta da un'esibizione della Fanfara del 10mo Reggimento Carabinieri Campania. A seguire, alle 19,00, incontro sul tema della mostra e presentazione del libro “L’assedio. Il romanzo di Mariupol” di Andrea Nicastro, giornalista e scrittore, per le edizioni Solferino. L’autore, inviato speciale del Corriere della sera, racconta alcune delle più tragiche guerre degli ultimi anni, la tratta dei migranti e il traffico d’organi internazionale. All'opening Filomena Balletta, nuovo sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Giuseppe Bencivenga, consigliere della Città Metropolitana di Napoli e sindaco di Frattaminore; Felice Di Maiolo, componente della Commissione Cultura della Regione Campania. A coordinare i lavori il giornalista Ermanno Corsi, presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile.

La rassegna fino al prossimo 17 giugno ospiterà i grandi protagonisti del mondo letterario e artistico.