Per una settimana tornano ad aprirsi le porte di uno dei luoghi più affascinanti della provincia di Napoli

E' dedicata all'acqua, bene incommensurabile, la XXVII edizione per la rassegna letteraria nazionale Premio Cimitile, in programma dall’11 al 18 giugno prossimi in uno dei luoghi più suggestivi e iconici alle porte di Napoli: le Basiliche Paleocristiane, complesso monumentale costituito da sette edifici di culto, di età paleocristiana e medievale, costruiti sull’area della necropoli e dedicati ai santi Felice, Calionio, Stefano, Tommaso e Giovanni, ai SS. Martiri e alla Madonna degli Angeli, che per la straordinaria concentrazione di mosaici, pitture e sculture, costituiscono un vero e proprio ‘libro’ di storia dell’arte.

L'edizione 2022 del Premio, che negli anni, con Guida Editore, oltre a premiare prestigiose firme del giornalismo e della letteratura italiana, ha scoperto nuovi scrittori portandoli all’attenzione del panorama nazionale, è stato presentato presso la sede della Giunta regionale, a Palazzo Santa Lucia, alla presenza di rappresentanti di tutti i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio - .

“L’acqua è un bene prezioso e condizione essenziale per la vita – spiega il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano - Oggi un miliardo e mezzo di esseri umani non ha accesso a una risorsa che significa letteralmente “vita”: se infatti in Europa e negli Stati Uniti una persona dispone di alcune centinaia di litri di acqua potabile al giorno, in Africa il consumo si riduce a una decina. Per tutte queste ragioni risulta immediatamente evidente come la politica della gestione di questa risorsa debba trovare un ruolo centrale nelle agende internazionali: l’impegno dovrà certamente essere quello di elaborare strategie che consentano di distribuire l’acqua in modo equo riducendone gli sprechi”. E per sottolineare il messaggio la Fondazione ha realizzato la mostra d’arte “Alla ricerca della forma dell’acqua. Artisti contemporanei per la salvaguardia del Pianeta”, a cura di Giuseppe Bacci, che aprirà la rassegna letteraria con l'incontro “Effetto acqua. Riflessioni per un utilizzo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente”, durante il quale sarà presentato il libro “Acqua. Una biografia” di Giulio Boccaletti – Mondadori.

Il programma

La settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico sarà densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di studi, spettacoli, musica, momenti di riflessione. Culminerà con la serata finale di premiazione e la consegna dei campanili d’argento ai vincitori della XXVII edizione del Premio.

Domenica 12, alle ore 18,30, in particolare, ci saranno musica e letteratura con il concerto affabulatorio “Napule è mille culure. Il racconto storico che si intreccia con la grande canzone napoletana”. Le eccellenze della napoletanità raccontate dallo scrittore ed umorista Amedeo Colella e la musica del Neapolis Trio con la voce e la chitarra di Francesco Cuomo, il mandolino di Angelo Peirce e il flauto traverso di Nicola Fiorillo. In occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, durante il concerto sarà presentato il libro “Dedicato a Berlinguer. Per un mondo nuovo di pace e di giustizia” di Gianfranco Nappi – Associazione Infiniti Mondi.

I vincitori della XXVII edizione

Il Comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, ha selezionato così i vincitori della XXVII edizione:

Sezione I: Opera inedita del genere narrativo: Corrado Pinosio: “Il corrotto. Una storia di tangenti negli anni di mani pulite”. Il volume è pubblicato sul territorio nazionale a cura di Guida Editori - Napoli.

Sezione II: Opera edita di narrativa: Tiziana Ferrario: “La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli” - Chiarelettere

Sezione III: Opera edita di attualità: Walter Ricciardi: “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere” - Laterza

Sezione IV: Opera edita di saggistica: Carlo Nordio: “Giustizia ultimo atto. Da tangentopoli al crollo della magistratura” – Guerini e Associati

Sezione V: Opera edita archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale: Marco Valenti: “Il Barbaricum: una periferia che si fece centro. Società, insediamento ed economia tra I e X secolo” – Archeologia Barbarica

Premio Giornalismo “A. Ravel” a Serena Bortone, giornalista di Rai 1, autrice e conduttrice televisiva

Premio Speciale a Zeudi Di Palma, Miss Italia