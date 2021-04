Ultima settimana per iscriversi alla 17ma edizione del Premio Bianca D'Aponte

Riservato alle cantautrici, il concorso ha visto nascere star canore di livello nazionale. Causa covid ancora non proclamate le vincitrici dell'edizione 2020 che vede in lizza molte napoletane doc

È ormai in scadenza il bando della 17a edizione del “Premio Bianca d’Aponte ”, l’unico concorso in Italia riservato a cantautrici. Il termine per iscriversi è fissato al 30 aprile. Il bando è consultabile su www.premiobiancadaponte.it, insieme con la scheda di iscrizione.

La partecipazione è come sempre gratuita e non ci sono preclusioni di genere stilistico.

Per iscriversi occorre inviare due brani, che, come previsto nel bando, possono essere anche in formato provino e/o accompagnati da un solo strumento. Le finali sono previste al teatro Cimarosa di Aversa il 22 e 23 ottobre 2021.

"Il lancio del nuovo bando è avvenuto quando purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non si è ancora svolta la finale della 16a, edizione, prevista per lo scorso ottobre e che verrà riprogrammata non appena le condizioni lo consentiranno", spiega un comunicato. In lizza, come già annunciato, ci sono BamBi da Napoli, Simona Boo da Termoli (Campobasso), Ebbanesis da Napoli, Lamante da Piovene Rocchette (Vicenza), La Zero da Piano di Sorrento (Napoli), Lucrezia da Bologna, Miglio da Brescia, Elena Romano da Firenze, Sara Romano da Monreale (Palermo), Veronica da Aversa (Caserta), Chiara White da Firenze.

Le finaliste del Premio 2021 saranno come sempre selezionate da un nutrito e prestigioso Comitato di garanzia, composto da cantanti, autori e compositori nonché da operatori del settore e giornalisti e critici musicali.

Alla vincitrice del premio assoluto sarà attribuita una borsa di studio di € 1.000, a quella del Premio della critica “Fausto Mesolella” una di € 800. Riconoscimenti della giuria andranno anche alla migliore interprete, al miglior testo ed alla migliore musica. Sono poi previsti molti altri premi assegnati da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d’Aponte