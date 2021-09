Al Maschio Angioino serata in memoria di Maradona

Il 2 ottobre per iniziativa di Angelo Iannelli, icona di Pulcinella nel mondo

Serata in memoria di Diego Maradona il prossimo 2 ottobre, al Maschio Angioino, in occasione del premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, ideato e promosso da Angelo Iannelli icona di pulcinella nel mondo, e organizzato dall'Associazione Vesuvius in collaborazione con l'assessorato comunale alla Cultura e Turismo.

Il programma

Nel corso della serata saranno premiati i vincitori di un concorso poetico letterario e artistico e gli operatori della comunicazione che si sono particolarmente distinti per il loro impegno sociale e culturale, donando un sorriso ai più deboli.

A salire sul palco del Cortile del Maschio Angioino sono invitati tra gli altri: il generale delle Forze Armate Giuseppe Nicola Tota, Angelo Pisani, Giuseppe Bruscolotti, Corrado Ferlaino, Rosalia Porcaro, Giulio Tarro, Antonio Ferrieri , Ciro Poppella family , Raffo Art, Gennaro Montuori, Giuseppe Alessio Nuzzo , Nola Città Dei Gigli Sitting Volley e Gabbianella Event.

Ospiti d'onore: Diego Moreno, Accademia Maria Mauro , Rosa Granato, Aigul Deesheva e Marcello Colasurdo P che del premio è presidente onorario. Madrina dell'evento sarà la bellissima artista Marta Krevusum.

La manifestazione avrà come momento importante l'esibizione e la premiazione di ragazzi speciali che omaggeranno il Dios del calcio.

Prevista la XIV edizione dei Percorsi D'arte dedicati a Leandra D'andrea con gli artisti Bruno Ciniglia, Luigi Cali', Claudio Torino ,Lorenzo di Marino, Lucia Ruocco, Francesco Liuzzi,Francesco Sellone, Luis Majca e Marco Fratiello.

La serata sarà presentata da Angelo Iannelli , Edda Cioffi ed Emaunela Gambardella con la miss Nunzia Ranieri. Confermata la presenza dei Sindaci dei comuni di Nola, Saviano, Casola di Napoli e Mariglianella.

Ingressi su invito, previa esibizione del green pass