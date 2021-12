Il Menù di Natale dello chef Angelo Gravino

La tavola di Natale è fatta di sapori, odori e colori. Per il 25 e 26 dicembre Angelo Gravino, resident chef del Michelasso, oltre 20 anni di esperienza nei migliori ristoranti stellati d'Italia - da I quattro passi a Nerano (2 stelle Michelin), all'Oasis di Vallesaccarda (1 stella Michelin) e la pasticceria La Caramella di Bologna - a circa un anno dall'apertura e nonostante il lungo stop imposto dalle restrizioni anti-Covid, consacrato nella Guida ai migliori ristoranti d'Italia 2022 con ben 76 punti, ha messo a punto uno speciale menù.

Menù di Natale

Basato sugli ingredienti tipici della stagione, interpretati in maniera innovativa e personale, il percorso gastronomico ideato da Gravino inizia con i suoi mitici "amuse bouche": piccole delizie (mini bun, tartare, cannoli salati, cestini di frolla) studiate per sedurre il palato preparandolo al pasto vero e proprio.

Segue quindi, in un tripudio di sapori mitteleuropei, l'antipasto: testina di vitello con foie gras e gelato al balsamico.

Il primo di Natale a Napoli impone il brodo. La tradizione più antica, risalente al secolo scorso prevedeva che fosse a base di cappone. Quello di Gravino è di cappone e vitello, in un equilibrio perfetto di sapori e consistenze, arricchito di "plin", dal dialetto piemontese "pizzicotto": pasta fresca fatta rigorosamente a mano ripiena di carne.

Come da migliore tradizione partenopea, il secondo è costituito da agnello: razza Laticauda, presidio slow food, dal sapore impareggiabile come la morbidezza. E' insaporita con pecorino e menta e accompagnata da spuma di patate e polpettina di carciofo.

Il predessert, che ha ormai soppiantato il classico sorbetto, è una chicca: esterno di cioccolato croccante e interno liquoroso, dal profumo esotico.

Per dessert panettone artigianale e in 3 diverse consistenze, a testimoniare l'eccellenza raggiunta in Campania nella preparazione, una volta appannaggio esclusivo dei pasticcieri settentrionali.

E per chi vuole far conoscere ad amici o parenti i piatti di uno chef che continuerà a far parlare di sé, lungo i percorsi degustazione di mare o terra, possibilità di regalare la cena gourmet acquistandola on line