Pizza social lab compie 2 anni e festeggia con un menù invernale gourmet

Pizza Social Lab festeggia 2 anni all'insegna del buon gusto e dell'eccellenza. Nato dal desiderio di un gruppo di giovani imprenditori di investire nel territorio, il locale occupa gli spazi che una volta furono della Brasserie, in via Corrado Barbagallo 115B. Ben 3 i forni, per altrettante tipologie di impasto: il classico, per la "rota ‘e carretta", il contemporaneo e quello dedicato al senza glutine, adatto ai celiaci, coordinati da Antonio Mascia e Rosario Ferraro, che lanciano ora un menù invernale degno di nota: due pizze vegane, la “Cavoli Tuoi” e la “Tomato Experience”; la già mitica Crusco (nella foto copertina) con peperoni cruschi, patate al forno, fior di latte di Agerola, parmigiano reggiano DOP 24 mesi, olive nere caiazzane, olio evo DOP (ipasto contemporaneo); il Rosso e nero con salsiccia di maiale "a punta di coltello" saltata al brandy, pomodoro confit, fonduta di provolone del Monaco, olio evo DOP, basilico (impasto classico) e Gorgonzola e crudo con Gorgonzola al mascarpone, melanzane grigliate, prosciutto San Daniele DOP 18 mesi, fior di latte di Agerola, Parmigiano reggiano 24 mesi DOP, olio evo DOP (impasto contemporaneo). Tra gli antipasti da segnalare le frittatine, con o senza pomodoro, e le special: alla carbonara o con gli gnocchi. Non manca il dolce home made: cannoncino Social Lab con amarena e gocce di cioccolato e una cocktail list pensata per accompagnare le pizze dal noto bar manager Carlo Migliarotti.