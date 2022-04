Il "Povero Gabbiano" risuona per le strade del centro: cittadini e turisti divertiti - VIDEO

Grande sorpresa per le vie del centro di Napoli dove cittadini e turisti hanno sentito risuonare "Povero Gabbiano". Il motivetto, diventato virale negli ultimi mesi, parte di un vecchio brano di Gianni Celeste, è stato diffuso da Metroman.

Il personaggio social, come si vede nel video, si è incamminato prima per via Toledo e poi per i Quartieri Spagnoli, con uno stereo sulla spalla. Grande sorpresa per cittadini e turisti che, in qualche caso, hanno chiesto anche un selfie a Metroman.