Quali sono le città ideali per le scappatelle estive: la classifica

Con il sole, il caldo e le zone bianche i sensi si riaccendono e il desiderio sessuale esplode. L'estate è infatti il periodo dell’anno in cui si riscontra una maggior propensione a fare sesso e a tradire grazie “all’allentamento delle tensioni quotidiane e ad un maggiore senso di libertà associato all’avere a disposizione più tempo libero”, come spiega la psicologa Marinella Cozzolino, sessuologa clinica e Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica. “Inoltre, per chi non è abituato, passare molte ore con il/la partner può essere fonte di grande stress che causa il bisogno di evasione e può portare al tradimento. Oppure d’estate la coppia si separa: la moglie in vacanza, il marito in città; sembra una ghiotta occasione di libera trasgressione da non lasciarsi scappare". Da qui il boom dei siti di incontri che mettono in connessione i desideri di evasione, come Ashley Madison tra i siti più gettonati per incontri extraconiugali che ha pensato di stilare una lista delle città "pronte a diventare le nuove capitali dell'infedeltà!”.

La top 20 delle città ideali per il sesso extraconiugale

La maggioranza delle città perfette per un affaire estivo si trova al centro-nord in quanto in queste città si concentra il maggior numero di persone con propensione alle occasioni di incontri extraconiugali durante la bella stagione, spiegano in un comunicato i ricercatori di Ashley Madison

Ecco la top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo

Roma Milano Trieste Firenze Genova Bologna Parma Pisa Ravenna Como Udine Torino Verona Bolzano Vicenza Venezia Bari Monza Padova Catania

Come si vede, fatta eccezione per Bari e Catania, il Mezzogiorno è praticamente assente dalla classifica.

Dunque, se esiste, l'amore vero si vive al Sud e (noi la pensiamo così) a Napoli in particolare, da sempre tra le città più romantiche, vere e "calienti" di tutto il mondo.