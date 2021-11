Quali sono i quartieri di Napoli in cui si tradisce di più

Mentre il 2021 si prepaqra a fare posto al 2022, si fanno bilanci e stilano classifiche spesso sorprendenti, come quella realizzata dal noto portale Incontri-ExtraConiugali.com che ha pensato di individuare regioni e città dove più alta è la propensione alle scappatelle.

Campania al top

Gli analisti del sito di incontri hanno riscontrati che la regione d'Italia con la più alta propensione alle scappatelle è l'efficientissima Lombardia: qui, infatti 7,5 uomini e 7,2 donne su 10 sono disposti e pronti a tradire il partner. Non può escludersi, però, che a breve il primato le venga strappato dalla nostra regione. La Campania, infatti, segue a distanza molto ravvicinata: sono 7,4 gli uomini e 7,1 le donne su 10 che non si fanno scrupoli a cercare sesso al di fuori del rapporto ufficiale.

A completare la top 3 c'è il Lazio, con 7,2 uomini e 6,9 donne su 10 che vogliono tradire.

Le città a più alto tasso d'infedeltà

La classifica delle singole città vede al primo posto la capitale: a Roma la propensione al tradimento è a quota 78%, giusto un punto percentuale in più della nostra città che guadagna il secondo posto con un bel 77%.

I quartieri di Napoli in cui si tradisce di più

Per quanto riguarda i quartieri, gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com attestano che a Napoli, al primo posto assoluto della classifica della propensione all'infedeltà, c'è il Vomero: qui, infatti, la propensione al tradimento è prossima al 90%. Per l'esattezza siamo a quota 86%, un vero record.

A distanza, segue Posillipo che si guadagna il secondo posto con "solo" l’81%.

Il terzo posto spetta a Chiaia, con "appena" il 78%.

Galeotto fu il vaccino...

"Grazie al vaccino - commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com - ci si sente sempre più sicuri ad incontrare una nuova “misstress” o un nuovo “latin lover”. Certo è che grazie a portali come il nostro, uomini di tutte le età riescono - davanti alla tastiera - a battere tutte le loro timidezze, trasformandosi in “poeti romantici e sensuali” oppure in “seduttori implacabili” attraverso le nostre chat sul web o sull’app. Ed anche le donne infedeli si sentono a loro agio, tant’è che oggi tradiscono anche le Cougar”, ovvero le donne over 40 alla ricerca di giovani maschi: il termine inglese indica infatti la femmina del puma, noto predatore.