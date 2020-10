Poste Italiane revolution: a Napoli partita la logistica on-demand

Attivata anche a Napoli la nuovissima e speciale logistica on-demand di Poste Italiane.

Grazie all'accordo con Milkman, start-up che offre servizi di recapito "ultimo miglio", Poste Italiane lancia infatti un servizio di consegna "personalizzata" degli acquisti digitali, con la possibilità di scegliere opzioni come "same-day" ovvero nella stessa giornata, nel giro di qualche ora, oppure su appuntamento (con finestre di 30minuti) alla data e ora preferita. L'offerta è attivabile sia all'acquisto, con i venditori della rete, sia in una fase successiva.

"In settori cruciali come l'e-commerce e il digitale - spiega l'AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante - siamo in anticipo di due anni e stiamo già raggiungendo gli obiettivi fissati per il 2022. Si tratta di traguardi impensabili nei mesi scorsi".

Circa 1milione al giorno i pacchi consegnati da Poste Italiane durante il periodo del lockdown. A Napoli i centri di recapito sono 6 e quotidianamente servono circa 1 milione di cittadini, 410.000 famiglie e 41.000 attività commerciali, percorrendo in media circa 3.000 chilometri al giorno. 61 i Punto Poste per il ritiro degli acquisti online e la spedizione di resi e pacchi prepagati,con servizio di Fermo Posta. Della rete fanno parte, inoltre, 150 tabaccherie ed attività commerciali per il ritiro e la spedizione e 4 lockers, punti di ritiro self-service con orari di apertura estesi.