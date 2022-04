Poste italiane: un annullo speciale per Procida

In occasione della Processione del Venerdì Santo, in programma a Procida il 15 aprile, Poste Italiane annuncia l'attivazione di un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Processione del Venerdì Santo – Congrega Dell’Immacolata Dei Turchini – 15.4.2022 – 80079 Procida (NA)”. Nello stesso giorno, dalle ore 9.00 alle 14.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria della Pietà, presso lo stand di Poste Italiane allestito in piazza Marina Grande, a Procida.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Caserta 1/ C.A. Paola Esposito Piazza Duomo, 12 - 81100 Caserta (tel. 0823 527346).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito ufficiale di Poste Italiane