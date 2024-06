Fermata Anm più "comoda": dal nulla spunta una poltrona

L'hanno notata in molti. La fermata Anm di via Aniello Falcone dispone adesso di una seduta particolarmente comoda, una poltrona paraltro non proprio di piccole dimensioni.

Naturalmente non è stata la municipalizzata del trasporto pubblico ad installarla sul posto per rendere l'attesa dei bus più piacevole, ma qualcuno che ha pensato bene di metterla lì per gettarla via.

Le immagini stanno in queste ore facendo il giro del web.