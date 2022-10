Terremoto al Circolo del Molosiglio: si dimette il presidente Achille Ventura

E' un vero terremoto istituzionale quello che si è verificato nel bel circolo del Molosiglio, i cui soci sono chiamati alle urne questa domenica, 23 ottobre. Il presidente Achille Ventura, al quarto mandato dopo la rielezione alla guida del Circolo Canottieri avvenuta lo scorso giugno, ha presentato dimissioni irrevocabili e adesso, in una nota, annuncia tranchant: “Non ho intenzione di ricandidarmi alla presidenza del Circolo Canottieri Napoli, incarico che lascio dopo sette anni intensi e ricchi di soddisfazioni. Lascio dopo avere risanato i conti del circolo, che per di più oggi risulta quasi interamente ristrutturato”.

62 anni portati alla grande, imprenditore, ex campione di motonautica, Ventura aggiunge: “Non sono intenzionato a ripresentare una mia candidatura per la guida del circolo. Ho voluto fare capire che se tutto deve ruotare attorno al sottoscritto, sono pronto non solo a fare un passo indietro, ma a togliermi dalla scena. Leggo di candidati alla mia successione che ancora perdono il tempo a tirarmi in ballo ogni qualvolta si parla delle elezioni di domenica. Senza considerare che il capovolgimento, dell’assemblea dei fondatori, cosa mai accaduta in cento anni di storia del circolo, dell’elezione di quasi tutti i consiglieri di una lista avversa: sia un fatto troppo grave per non essere stigmatizzato con le dimissioni. Il sottoscritto non è interessato a giochi trasversali di potere. Quindi, se il problema sono io, ecco risolto il problema: non sono candidato”.

Ventura non entra nei dettagli ma preferisce parlare dei risultati ottenuti alla guida del Circolo Canottieri Napoli: “Quando sono stato eletto la prima volta, la situazione economica era a dir poco drammatica. Abbiamo proceduto, con la piena condivisione di tutte le assemblee, ad avviare una politica di risanamento, che non mettesse però le mani in tasca ai soci, ma si impegnasse a trovare finanziamenti e a tagliare gli sprechi. Dopo sette anni lascio un circolo risanato, che vanta risorse interne e che non ha certo spremuto i propri soci. Senza dimenticare la serie innumerevoli di vittorie internazionali nel nuoto, nostro sport primario, lavoro che si è chiuso con la disputa di una fantastica tappa del campionato italiano di motonautica e che ha visto innumerevoli iniziative, apprezzate da tutta la città. Non posso sapere – conclude il presidente uscente – se i soci approveranno domenica una situazione creata tutta a tavolino per capovolgere la dirigenza del circolo. Vedo solo alcune persone affannate che fanno programmi e proclami. Nel mio sport, e qualche volta è successo, se si rimane da soli in corsa bisogna solo preoccuparsi di non rompere i motori prima del traguardo”.