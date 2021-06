Tutti pazzi per il Pokè

Piace e convince il napoletanissimo "Just Pokè", con la sua formula colorata e healthy, giovane e, soprattutto, buona. Così, dopo Napoli e Torre del Greco, Angelo Guida e Giorgio Parisi, ideatori del concept, puntano adesso a conquistare Portici dove hanno appena inaugurato il loro nuovo locale in viale Tiziano 41.

I pokè piacciono perché sono easy, tanto golosi quanto salutari, perfetti per qualsiasi dieta perché contengono tutti i valori nutrizionali ma consentono di regolare le calorie e, per la loro versatilità, possono soddisfare qualsiasi capriccio o desiderio - dalla colazione alla cena - partendo da una base di riso. Le originali bowl possono essere gustate nei locali di Just Pokè o, grazie al delivery, restando comodamente a casa. Da segnalare gli ingredienti preferibilmente a Km0 e di qualità e l'allegria dei locali che hanno tavole da surf per tavoli.