"Nun’ è acqua ‘o sanghe dint’ê vvene": l'autore di questo verso, tra gli ultimi grandi poeti di Napoli, compie 90 anni. Il tributo della città

Salvatore Palomba è uno degli ultimi grandi poeti napoletani, autore di canzoni divenute classici evergreen, come Carmela, scritta nel 1976 e interpretata, tra gli altri, anche da Mina, e Amaro è 'o bene del 1980. La sua prima canzone risale al 1953. In oltre 70 anni di attività ha firmato circa 200 brani, preso parte a 9 edizioni del Festival di Napoli e, come autore, a 2 Festival di Sanremo. Ha anche diretto una grande casa editrice italiana e curato per anni una rubrica su un quotidiano locale. Particolarmente fecondo il sodalizio artistico con Sergio Bruni

In occasione del suo 90mo compleanno l’amministrazione comunale ha voluto rendergli omaggio conferendogli la Medaglia della Città di Napoli. “Abbiamo voluto conferire questo riconoscimento ad uno dei grandi poeti della canzone napoletana, che è un patrimonio straordinario non solo della città”, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi.

La cerimonia si è svolta nella Sala della Loggia di Castel Nuovo, tra fan, sostenitori, addetti ai lavori ed esponenti dell'amministrazione. A partecipare anche l’ex sindaco Antonio Bassolino. Particolarmente apprezzata la lectio del giornalista Federico Vacalebre.

“Sono molto grato per questo riconoscimento, che è il riconoscimento della città. Mi è stato dato soprattutto per le canzoni, ma si sta facendo largo anche l’altro lato di Palomba: quello che in questo momento della vita mi interessa di più è la poesia. È un passo verso la mia vocazione adolescenziale e ora questa mia attività artistica sta prevalendo”, ha detto il maestro Palomba.

Carmela e Napoli

Palomba e Carmela, la ragazza che ha ispirato la canzone, si incontrarono in una trattoria di Posillipo. Ma oltre l'aneddoto c'è molto di più: come ebbe modo di spiegare lo stesso Palomba, infatti, Carmela rappresenta Napoli: una città piange solo se nessuno vede e strilla solo se nessuno sente, pietra di stella profumata di cui ogni napoletano è innamorato e per lei spera un futuro rischiarato dal sole