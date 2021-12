Le poesie di Totò in formato dance-elettronico su un vinile a tiratura limitata

Totò Poetry Culture è il duo totally made in Campania composto dal poeta-performer Gianni Valentino e dal musicista-producer Lello Tramma che ha rielaborato in un arcobaleno di musica elettronica la produzione poetica del Principe della Risata.

In occasione del 70° compleanno di “Malafemmena” (1951-2021), l'uscita del primo videoclip, il mashup “Core analfabeta / Ammore perduto”. Quindi, all’Auditorium Novecento Napoli, lo showcase di presentazione e subito dopo l'uscita del videoclip con atmosfere edm-dub-funk-house- electro “Che me manca”, ambientato nelle lande d’Irpinia, e con un poker di nuove tracce distribuite sulle piattaforme digitali: da “Che me manca” a “’A cchiù sincera”, da “Voglio bene ê femmene” a “’A ‘nnammurata mia”.

Il vinile

Da martedì 14 dicembre 2021 arriva il vinile, a tiratura limitata di 100 copie, con 2 tracce su etichetta Vibrartsound.

Sul lato A del 45 giri è incisa la Malafemmena elettronica.

Sul lato B appare invece l’inedito Mizuzzina, come Totò aveva soprannominato, nell’intimità, Diana cui dedicò – settant’anni fa – Malafemmena.

Il vinile è stato registrato al TraMusic Studio di Frattamaggiore nella primavera 2021, il mastering è di Enzo Soulfingers Rizzo. In copertina c’è un frammento dell’area ex Italsider del quartiere napoletano Bagnoli su scatto di Gianni Valentino.