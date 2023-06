Pizza Village, è tutto pronto: Capuano presenta la sua "Domenica lontano" - VIDEO

Vincenzo Capuano presenta la pizza "special" che porterà al Pizza Village in programma dal 16 al 25 giugno nella Mostra d'Oltremare. Il campione del Mondo di pizza contemporanea - oltre alla classiche margherita e marinara - ha preparato, per i tanti appassionati che affolleranno la sede fieristica di Fuorigrotta, la "Domenica lontano" condita con provola affumicata, salsiccia, patate cotte sotto ceneree - in uscita - una stracciatella in due consistenze.

Capuano avrà al suo fianco il mitico nonno Enzo e porterà nel suo stand le famose "forbici d'oro" usate per valorizzare la struttura dell'impasto. Oltre a Vincenzo Capuano saranno presenti altre 33 pizzerie, ognuna con una specialità. Di seguito riportiamo la lista completa.

Pizzerie presenti al Pizza Village

Antica Pizzeria Da Gennaro

"A SAPURIT" Pomodoro gourmet, stracciatella di bufala, pesto di basilico, pecorino, olio di oliva, basilico

Da Mario

"DA MARIO" 1/3 ripieno, 1/3 doc – pomodorini rossi, rucola, crudo, scaglie di parmigiano –, 1/3 margherita

Diametro 3.0

"RAGUTELLA" Fior di latte di Agerola, salsa di ragù napoletano con manzo e stracciatella di bufala

Donna Carmela Fratelli De Lucia

"MARINARA VARIATA" Alici di Cetara, pomodoro San Marzano, pomodorini del piennolo vesuviano, aglio del Cilento, origano paesano, olio evo

Donna Sofia ai Tribunali

"SOLE DI NAPOLI" Filetti di tonno in olio d’oliva, passata di pomodoro giallo, fior di latte di Agerola, basilico

Errico Porzio

"POKER ESTIVO" 1 spicchio margherita; 1 spicchio bianca con prosciutto crudo, rucola e scaglie; 1 spicchio ripieno fritto con ricotta, fior di latte; 1 spicchio ripieno al forno, ricotta e fior di latte

Ferdinando Simeoli

"LARDIATA RIVISITATA" Pomodorini gialli e rossi saltati in padella con lardo di mangalica, salsiccia di maialino nero, stracciata di bufala, olio di Caiazzo, basilico

Fermento

"AVELLINESE" Panna, prosciutto cotto, crocchè di patate, mozzarella, olio evo, basilico

Fresco

"LASAGNETTA AL RAGU'" Fior di latte, ragù napoletano, ciuffetti di ricotta in veletta

Gino e Toto Sorbillo

"SUPER MONTANARA FRITTA AL FORNO" Super montanara con pomodoro, mozzarella, parmigiano, ripassata in forno

Ke Vuò

"ORTOLANA 3.0" Vellutata di zucchine homemade, fior di latte di Agerola, polpettine di melanzane, chips di zucca, olio pregio evo, basilico

La Ruota Pizza & Fritti

"PARMIGIANA PER TRE" Ragù napoletano, parmigiana di melanzane, fior di latte, chips croccanti di parmigiano, basilico e olio evo

L’Antica Pizzeria Da Michele

"PIZZA MARGELLINA" Provola, pomodorini rossi semi dry, salsiccia alla birra, tarallo sbriciolato

Lucignolo BellaPizza

"CACIO E PEPE" Cornicione ripieno di fonduta di cacio e pepe, fior di latte di Agerola, pancetta croccante e cialde di formaggio, olio evo, basilico, spolverata di parmigiano 24 mesi

MaryRose

"O SCUDETTO" Parmigiana di melanzane napoletana, fonduta di parmigiano reggiano 24 mesi di stagionatura, pesto di basilico, olio evo

Morsi e Rimorsi

"OMAGGIO A SANT'ANGELO" Stracciata di bufala, mortadella, pesto di pistacchio, granella di pistacchio, basilico

Napoli 1820

"A CCHIU' SAPURITA" Patate al forno aromatizzate al rosmarino e curcuma, pancetta arrotolata del beneventano, provola di Agerola, topping maionese alla paprika dolce

Olio e Pomodoro

"PIZZA NERANO" Fonduta di provolone del Monaco, chips e vellutata di zucchine, fior di latte

Pellone

"HALLOWEEN D'ESTATE" Zucca, provola, parmigiano, olio evo, basilico

Pizzaingrammi

"CANNELLINO FLEGREO" Pomodorino cannellino flegreo, mozzarella di bufala campana dop, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi dop, gocce di pesto di basilico, olio evo monocultivar Paranzana

Pizze & Pizze

"SOFIA" Provola, zucchine, pomodorini freschi, formaggio grattugiato, olio evo, basilico

Pizzeria Ale Esposito

"LA MISTER MARIO" Vellutata di melanzane cotte sotto cenere, pomodorino giallo condito, provola dei Monti Lattari, salsa di parmigiano reggiano

Pizzeria da Cucù

"PIZZA DELLA NONNA" Ragù napoletano, polpette della nonna, ricotta di bufala

Pizzeria Guappo Amoriello senza glutine

"MARGHERITA E MARINARA"

Pizzeria Marotta

"FLAME' " Pesto di basilico, datterini gialli e rossi, provola e granella di mandorle all’uscita

Pizzeria Salvo

"FRESELLA" Bianca con fior di latte, battuto di pomodoro, stracciata, fior di latte a crudo, pane croccante e basilico

Pulcinella

"PARMIGIANA PULCINELLA" Provola, melanzane, macinato di bovino, patate al forno, formaggio, sale e pepe

Re pazzo

"RAFFAELLA" Crema di piselli HM, pancetta coppata croccante, fior di latte, olio evo, basilico

Verace Assaje – Di Stasio Raffaele

"LA FRITTA CONTEMPORANEA" Ragù napoletano, polpette di manzo, provola, fonduta di ricotta salata

Vesi

"LA REGINA DEL SUD" Vellutata di pomodorino giallo del Monte Somma, provola di Agerola, pecorino romano grattugiato DOP, olio evo, mousse di ricotta alla menta, chips di zucchine San Pasquale pastellate

Vesuvio

"TERRA MIA" Vellutata di zucchine, fior di latte, fiori di zucca ripieni di caciocavallo podolico aromatizzato alla menta, pomodorini semi dry, olio evo, basilico

Vesux

"PIZZA VILLAGE" Vellutata di datterino giallo, mela annurca, fior di latte, gambetto di crudo sott'olio, basilico, olio evo

Vincenzo Capuano

"DOMENICA LONTANO" Fonduta di bufala, patata cotta sotto cenere, salsiccia napoletana, provola affumicata e stracciatella in due consistenze

Zia Esterina Sorbillo

"PIZZA FRITTA AL SALAME" Provola, ricotta, pomodoro, pepe e salame napoletano