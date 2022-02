La pizzeria giapponese che "parla" napoletano

Margherita e ripieno fritto, limoncello, tiramisù e un bel Pulcinella sulle tovagliette. Sembra il classico scenario di una pizzeria napoletana, ma il locale in questione si trova pochi chilometri fuori Tokyo, in Giappone. E non si tratta nemmeno di napoletani trapiantati visto che i proprietari sono giapponesi doc, anche se follemente innamorati di Napoli.

Si chiama L'Insieme Pizzeria e Braceria ed è un locale che spopola sui social network dove è possibile trovare foto di pizze a forma di cuore, un Pulcinella che canta Funiculì Funiculà e anche il pazziolo che, in una vignetta, grida "Io amo Napoli". Il forno è rigorosamente a legna e i riferimenti al capoluogo partenopeo sono ovunque, dal menù agli arredi, a dimostrazione che la passione per la città del Vesuvio travalica i confini nazionali.