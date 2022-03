Pizze gratuite per gli ucraini: l'iniziativa della pizzeria "Dal Presidente"

Pizze gratis per gli ucraini che si trovano a Napoli e che versano in una situazione di disagio economico. L'iniziativa arriva dai vicoli della città partenopea e porta la firma della pizzeria "Dal Presidente". Il patron dello storico locale di via dei Tribunali, Massimiliano Di Caprio, ha annunciato la lodevole iniziativa via social.

“Per tutti gli Ucraini in difficoltà economica, che si trovano nella città Partenopea, vi aspettiamo nell’antica pizzeria Dal Presidente, avrete un pasto caldo offerto dall’imprenditore Di Caprio Massimiliano. Una buona pizza e una bottiglia d’acqua. (no alcool)“, si legge in un post.