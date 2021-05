Pizze a portafoglio gratis per l'inaugurazione di uno storico murale di Mattia Preti. l'iniziativa è della storica pizzeria Capasso di Porta San Gennaro. Questo l'annuncio social: "L’inaugurazione ufficiale il 19 maggio 2021 mattina, sarà svelato il seicentesco dipinto murale di Mattia Preti, appena restaurato, che fu dipinto nel 1656 come ex voto dopo l’epidemia di peste. Una rinascita, doppiamente simbolica. Per l’occasione la Pizzeria Capasso distribuirà pizzette a portafoglio gratis