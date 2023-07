Arriva la pizza anti-zanzare: come è fatta

"Tutti meritano la pizza... tranne le zanzare": questo lo slogan con cui la catena canadese con sede a Toronto, Ontario, e punti vendita dal Quebec alla Nuova Scozia. Pizzapizza Ltd ha lanciato la sua nuovissima Buzz Off Pizza. Il nome, tradotto in italiano, significa appunto "pizza anti-zanzare".

A rendere la Buzz Off Pizza un ideale ed efficace rimedio contro i fastidiosi insetti sarebbe il topping, a base di ingredienti da sempre ritenuti ottimi repellenti naturali: aglio, cipolle, peperoncino e pomodori. "Secondo molti studi possono tenere a bada i piccoli insetti fastidiosi" scrive infatti su Instagram Pizzapizza Ltd.

La Buzz Off Pizza è stata inserita in menù in occasione del Canada day, lo scorso 28 giugno.