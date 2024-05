Alla Mostra D'Oltremare tutto pronto per il via al "Coca Cola - Pizza Village"

Tutto pronto per l'edizione 2024 del Coca-Cola Pizza Village Napoli, quest'anno alla sua 12ma edizione. Il taglio del nastro ufficiale ci sarà il 14 giugno. Con ingresso gratuito e la possibilità di provare la pizza declinata in infinite varianti, dalla più classica alla più nuova e creativa, l'evento andrà avanti fino al 23 giugno negli spazi all’aperto dell’ente fieristico Mostra d'Oltremare, a Fuorigrotta.

Tra conferme e novità, il Coca Cola Pizza Village sarà presentato alla stampa mercoledì prossimo, 5 giugno, alle ore 11.00, nella sala Italia del teatro Mediterraneo, alla Mostra d’Oltremare. All’incontro parteciperanno gli organizzatori e esponenti e delegati di Comune di Napoli, Mostra d'Oltremare, partner della manifestazione e moltissimi dei pizzaioli che saranno presenti alla kermesse.

Il programma

Il programma del Coca-Cola Pizza Village Napoli prevede convegni, musica, spettacolo, dibattiti, talk show, masterclass gratuite con i maestri pizzaioli di Casa Caputo, attività ludiche creative e culturali per i bambini, il Campionato Mondiale del Pizzaiolo – Caputo Cup e tanti altri momenti di interesse. Non mancheranno, come di consueto, show curati da RTL 102.5, radio ufficiale del Pizza Village.

Le posizioni all’interno del villaggio saranno assegnate a ciascuna pizzeria partecipante a sorteggio.