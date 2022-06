Grande successo per Pizza Tales: il talk d’autore al Pizza Village

Ha fatto registrare numeri da record la decima edizione del Pizza Village. E, per l’occasione, anche la Terrazza degli Incontri d’Autore, quest’anno intitolata al Magazine Pizza Tales, si è riempita di contenuti inediti di qualità. Il dialogo e il confronto tra pizzaioli, chef, giornalisti, opinion leader e produttori di vino è stato al centro dell’attenzione della stampa specializzata per dieci incontri nei quali si è discusso, si è degustato, si è chiacchierato tra brindisi e sorrisi.

Terrazza Pizza Tales è un’iniziativa firmata Malvarosa, casa editrice e agenzia di comunicazione che ha messo il food al centro della propria attività, puntando sulla ricerca di nuove forme di diffusione di ogni tipologia di cultura gastronomica. Incontri vivaci, ricchi di spunti che hanno voluto mettere il mondo della pizza a confronto con temi di carattere ben più ampio e generale: lo sport, la moda, il fashion, i linguaggi digitali, i social network, il gossip, il fitness e tanto altro.

Non è mancato un momento dedicato al festeggiamento per le dieci edizioni del Pizza Village, occasione durante la quale è stata presentata un’etichetta di vino celebrativa, realizzata in edizione limitata grazie alla collaborazione tra Ais e Malvarosa. Moderatori d’eccezione (Anna Paola Merone, Gianluca Gifuni, Antonella Amodio, Emanuela Sorrentino, Ciro Pellegrino, Federica Riccio, Claudio Dominech e Antonio D’Amore) hanno personalizzato le dieci serate con carattere e vivacità, rendendo gli incontri Pizza Tales sempre briosi e frizzanti, oltre che ricchi di spunti di riflessione e approfondimento.

Tra i partecipanti

Per la pizzeria: Vincenzo Capuano (Capuano), Errico Porzio (Porzio), Gino Sorbillo (Sorbillo), Fabio Cristiani (Antica Pizzeria da Gennaro), Jessica De Vivo (Mary Rose), Dino Pisacane (A’ Quartierana), Toto Sorbillo (Sorbillo), Giovanni Improta (Il 22), Sasà Martucci (I Masanielli), Ciro Salvo (50 Kalò), Enzo Coccia (La Notizia), Salvatore Lionello (Da Lionello Pizzeria), Diego Vitagliano (Vitagliano), Davide Civitiello (Rosso Pomodoro), Alessandro Condurro (Da Michele), Vittorio D’Imperio (Gluten Free Specialist), Massimo Di Porzio (Umberto), Alfonzo Mattozzi (Mattozzi Ristorante), Giuseppe Crapetti (Fermento), Valentino Libro (Libro’s Pizzeria Alcolica), Raffaele Di Stasio (Verace Assaje), Francesco Martucci (I Masanielli), Salvatore Salvo (Fratelli Salvo), Antonio Troncone (Fresco), Ciro Cascella (Pizza 3.0), Vincenzo Iannucci (Nuvola Specialist), Antonio Falco (Da Michele), Ferdinando Simeoli (Equilibri di Gusto).