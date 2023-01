La tradizione della pizza napoletana abbinata al dolce dei noti biscotti. Da questo mix nasce la "Pizza all'Oreo", la fantasiosa creazione dell'Antica Pizzeria da Gennaro di Bagnoli.

"Date una seconda possibilità ai dolci, non alle persone...!", scrive ironicamente in un post su Facebook il locale napoletano presentando in foto la sua "Pizza all'Oreo".