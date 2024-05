La pizza "gialla" di Vincenzo Capuano fa infuriare i follower: "Non prenderci in giro" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video condiviso da Vincenzo Capuano. Il noto pizzaiolo napoletano, in particolare, ha mostrato ai suoi tanti follower una nuova pizza con un impasto molto particolare, soprattutto per il colore.

Capuano, infatti, ha trasformato il suo impasto contemporaneo - che da sempre lo caratterizza - e lo ha colorato di giallo. Il pizzaiolo ha fatto intendere di aver colorato il panetto di giallo grazie all'uso di limoni, ma questa teoria non ha convinto tutti.

"E' pieno di colorante", "Non ci prendere in giro", "Non hai usato i limoni", sono solo alcuni dei commenti postati sotto al suo video. Una vera e propria ondata di critiche alle quali Capuano non ha risposto.