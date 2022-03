Pizza, fritti e bollicine: il nuovissimo menu degustazione a “Pizz’amore e fantasia”

Si parte subito con un invitante flute di prosecco ghiacciato mentre arriva l’antipasto della casa a base di fritti della tradizione napoletana e mediterranea con un tocco di originalità frittatine alla carbonara (con uova di gallina allevata a terra) e guanciale croccante oppure con salsiccia e friarielli; la palla di riso svela un cuore di salame Napoli e zafferano; il profumo dell'arancino svela porcino e tartufo.

Le pizze sono quindi abbinate ad una importante champagneria che vanta etichette come Armand De Brignac, Moet & Chandon, Cristal, Veuve Clicquot, Dom Perignon o, per gli amanti del genere, spumanti di livello come Ferrari e Ca' del Bosco. E "pizza e bollicine" è un accostamento che funziona soprattutto quando la farcia è fatta - come in questo caso - di ingredienti ricercati, rigorosamente a Km 0 che seguono la stagionalità dei prodotti. In menù si trovano

“carciofi”, con cuore di carciofo fresco, fior di latte dei Monti lattari, pancetta di suino rosa, formaggio e pepe;

“scarola mezza luna” con scarole bio a km 0, noci campane, olive nere caiazzane, provola sorrentina, pecorino bagnolese e pepe;

“carrettiera 3.0”, rivisitazione haut della classifica salsiccia e friarielli partenopea, con salsiccia di maialino Umbro, provola sorrentina, tarallo sugna pepe e mandorle, crema di friarielli, chips di parmigiano reggiano 24 mesi

“bufalina” con impasto ai cereali, mozzarella di bufala DOP, pomodoro San Marzano dell'Agro Nocerino Sarnese colto a mano, formaggio, basilico e olio evo italiano.

Il format messo a punto dall'estroso pizzaiolo Salvatore Palma, classe ’89 e già oltre 10 anni di attività alle spalle, si trova da “Pizz’amore e fantasia”, a Sant’Anastasia, tutti i venerdì sera (preferibile preotare).

La cena, ovviamente, finisce con il dolce, rigorosamente fatto "in casa" - pardon, in pizzeria: cannolo oppure millefoglie sbagliata, con sfoglia al burro fatto in casa, crema pasticciera e amarene sciroppate.