Noto pizzaiolo napoletano testa la pizza del distributore . VIDEO

Ecco come è andata a Davide Civitiello, ex campione del mondo di pizza

Davide Civitiello, noto pizzaiolo napoletano, ha voluto testare per i suoi followers la pizza prodotta da un distributore automatico a Roma. Civitiello, ex campione del mondo di pizza, ha analizzato il prodotto finito e il risultato non sembra essere dei migliori.

Nel post che accompagna il video si legge: “L’ho voluta provare anche io: la pizza fatta dal distributore automatico a Roma, in 3 minuti promette una Margherita fatta al momento, beh giudicate voi e venite a vedere la mia prova d’assaggio! Mi raccomando DA GUARDARE FINO ALLA FINE”.