Da Michele la pizza a ruota di carro da 38 centimetri

"Questa domenica così, a misurare la nostra Margherita doppia mozzarella, rigorosamente a ruota di carro, che non entra nel piatto".

E' il post pubblicato da 'L'Antica Pizzeria Da Michele', locale storico di Forcella, che ogni giorno fa registrare file di turisti e napoletani pronti ad assaggiare le due tipologie di pizze proposte nella centenaria pizzeria: Margherita o Marinara.

'Da Michele' è stata anche celebre location di "Mangia, prega, ama" di Turturro, con protagonista Julia Roberts, proprio mentre gustava la pizza.

Apertura anche a New York

Venerdì 23 dicembre, l'Antica pizzeria Da Michele ha aperto anche in 2 Bank Street, a Manhattan. "Il periodo di Natale è il più iconico per aprire a New York, un sogno che si avvera e una grande opportunità per la nostra impresa: essere al centro del mondo, mantenendo invariata l'offerta di materie prime, come sempre provenienti dalla Campania - commenta Alessandro Condurro, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world - Dopo Santa Barbara, in meno di un mese siamo arrivati a tre sedi negli Stati Uniti, aperte con il nostro partner locale, Francesco Zimone".

"Siamo molto fieri che il nostro lavoro ci abbia condotto anche a New York, mantenendo gli standard qualitativi a cui i nostri clienti sono abituati e i dettami di famiglia, per ciò che concerne i metodi per la preparazione della pizza, ampliando però gli orizzonti in termini di design del locale e di scelta di menù" spiegava all'epoca Francesco De Luca, AD de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world.