Pizza da Michele per Giuseppe Conte: con lui Di Maio, Manfredi e Ciarambino

Tappa a Forcella per l'ex premier dopo l'ufficialità dell'appoggio all'ex rettore della Federico II come candidato sindaco di Napoli

Pizza a Forcella "Da Michele" per l'ex premier e attuale leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, dopo l'annuncio ufficiale del sostegno del Movimento a Gaetano Manfredi come candidato sindaco per Napoli alle prossime Comunali in programma in autunno.

Al tavolo con Conte anche Luigi Di Maio, Gaetano Manfredi e Valeria Ciarambino.