Pizza & cocktail: chi è il giovane pizza-bartender napoletano premiato a Milano

Presentata a Milano la nuovissima "Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d'autore" realizzata da Identità Golose. Dedicata ai migliori pizzaioli e bartender d'Italia, recensisce ben 655 insegne: 405 sono pizzerie e 253 cocktail bar, ma solo 3 uniscono pizzeria e mixology. Tra loro spicca Prisco Pizza&Spirits alle porte di Napoli, a Boscotrecase.

Jack Prisco

Il patron e bartender professionista è Jack Prisco, già vincitore del primo posto nel Campionato Italiano A.I.B.E.S. 2015, nella categoria Cocktail After Dinner, e del terzo posto ai campionati mondiali I.B.A., sempre nel 2015, nella categoria Pre Dinner

Il locale

Prisco Pizza&Spirits si trova a meno di 30 minuti dal centro di Napoli, sulla via Panoramica, sopra Boscotrecase.

Caldo e accogliente, con ampio parcheggio e vista ultrapanoramica, presenta un menu che spazia dalle pizze classiche della tradizione napoletana a quelle originali della casa, con diversi metodi di cottura e combinazioni di ingredienti scelti con cura meticolosa tra le aziende agricole artigiane della Campania in generale e del Vesuviano in particolare, sempre seguendo la stagionalità.

L’attenzione all'impasto, con blend di farine selezionate consente un risultato dal crunch delicato e irresistibile. A conferma della qualità dell'offerta, sono arrivati tra l'altro i 2 spicchi del Gambero Rosso.

Notevole, inoltre, la selezione di fritti.

L’abbinamento Pizza – Cocktail - possibile ma non necessario, dal momento che "la libertà di scelta è un atto dovuto agli ospiti, come precisa Jack - è ideale per una clientela curiosa delle novità ma con gusti strutturati e consapevoli. In carta, in ogni caso, anche ben 50 etichette di vino.

Insomma, il locale di Prisco è il luogo ideale per chi vuole lanciarsi nell'avventura e provare qualcosa di veramente nuovo o nuovissimo come per chi vuole restare ancorato alla tradizione.

A rendere l'ambiente ancora più piacevole la gestione familiare, con Patrizia e Nino Vittorio, mamma e papà di Jack, rispettivamente ai dolci (imperdibile la crema) e all'amministrazione, e Giusy, sorella di Jack, a dirigere la sala. Le pizze sono affidate a Giovanni Di Donna.