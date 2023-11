Vincenzo Capuano porta il "calzone" dalla Clerici: è boom di ascolti - VIDEO

Vincenzo Capuano torna in tv. il noto pizzaiolo napoletano, ieri, è stato ospite di Antonella Clerici nel programma "È sempre mezzogiorno!". Il campione del mondo di pizza contemporanea, in particolare, ha portato una delle pizze classiche della tradizione partenopea: il calzone al forno. Capuano ha svelato ai telespettatori alcuni segreti per ottenere un ottimo impasto e come farcire l'amata pizza. Una grande sodisfazione che Vincenzo ha espresso anche via social dove ha condiviso l'intera ricetta.

La ricetta di Capuano

Ingredienti: Per l’impasto: 500 g di farina tipo 0 300 ml di acqua 3 g di lievito di birra 10 g di sale Per condire: 100 g di ricotta 50 g di salame 50 g di fiordilatte 20 g di pomodoro pelato 10 g di pecorino grattugiato Basilico Olio evo Sale e pepe

Procedimento Versare l’acqua all’interno di una ciotola e sciogliere il lievito, aggiungere un po’ di farina e mescolare in modo da ottenere una pastella. Inserire il sale e la farina rimasta, amalgamando fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, poi lasciare riposare per 2 ore a temperatura ambiente. Dividere la massa in 4 panetti da 200 grammi circa e lasciarli lievitare per 6 ore a temperatura ambiente.

Stendere un panetto in modo sottile, farcire con ricotta, salame a cubetti, fiordilatte, basilico e del pepe. Chiudere a libro e guarnire con pomodoro, pecorino e altro fiordilatte. Infornare a 200° per 8 minuti e servire. Lievitazioni: Impasto lasciato lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Panetti da 200 grammi lasciati lievitare per 6 ore a temperatura ambiente. Cottura: 200° per 8 minuti.

Per guardare il video della ricetta, cliccare qui.