Tutti pazzi per Barbie: a Napoli arriva la pizza "rosa" dedicata alla famosa bambola

Il successo del film Barbie viene celebrato anche a Napoli. Ovviamente non poteva esserci omaggio migliore di una pizza e - ovviamente - questa non poteva non uscire dalle mani di uno dei pizzaioli napoletani più amati al mondo: Gino Sorbillo.

L'annuncio è arrivato sui social qualche giorno fa, ma la ricetta è già di qualche anno. A Sorbillo, infatti, nel 2018 venne chiesto di realizzare una pizza per celebrare la nota bambola in versione pizzaiola. In quel caso Gino realizzò la pizza per e con la figlia.

Questa volta, invece, il pizzaiolo è stato affiancato dalla giornalista Barbara Politi. Il disco di pasta, come si vede nel video, viene condito con fiordilatte e una crema fatta con ricotta di Bufala Dop e salsa di San Marzano Dop per dare quel tono rosa alla pizza. In chiusura foglie di basilico.

Sorbillo, sempre nei giorni scorsi, ha mostrato un'altra versione della sua pizza per Barbie. In questo caso, come si vede su TikTok, sul disco di pasta è stata adagiata una crema rosa e poi composta la scritta "Barbie".