Pizza all you can eat a pochi passi da Napoli

Per gli amanti della pizza nasce Zeroottantuno, che applica l'all you can eat al piatto per eccellenza napoletano. Il locale di Valentino Libro, già titolare della pizzeria Libro’s Cool di Aversa, punta a fondere la qualità con la soddisfazione del cliente, che con l'offerta in stile oriente potrà assaggiare più tipi di pizza nella stessa serata.

"L'all you can eat sono certo che si possa estendere anche al comparto pizza, da sempre basato più sulla tradizione, ovviamente evitando sprechi inutili, disciplinati da alcune regole che saranno spiegate ai clienti. Ad esempio chi vorrà fare il bis delle pizze non dovrà lasciare neppure un pezzo di cornicione nel piatto. Con tale soluzione fonderemo la qualità delle materie prime a costi maggiormente abbordabili in maniera che chiunque potrà godere della pizza napoletana al meglio", spiega Valentino.