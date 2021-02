Arriva la pizza "scacchi": 9 gusti per la straordinaria creazione di Daniel Giò

Il giovane e talentuoso pizzaiolo di Ponticelli lancia la "pizza a scacchi": una gioia per gli occhi e per il palato

I migliori prodotti della cucina napoletana per una pizza destinata ad entrare nella storia: si inizia con i cigoli per arrivare ai friarielli passando per peperoni fritti, salame, prosciutto cotto, salsicce, funghi, melanzane e al centro un cuore di margherita napoletana. Ogni gusto occupa un posto preciso sulla base di pizza divisa da strisce di impasto in settori, come una scacchiera. Ad ideare la "pizza scacchi" il giovane Daniel Giò, 10 anni di esperienza nel settore, maturati lavorando anche all'estero, per realizzare finalmente il sogno di aprire una pizzeria nel suo quartiere, Ponticelli.

Daniel ha inaugurato "Napule sta 'cca" in viale Margherita la scorsa estate, nonostante le mille difficoltà provocate dalla pandemia e, anche se la situazione - tra restrizioni e divieti resta difficile, tiene duro, con ottimismo e determinazione. "Ho la testa dura - dice a NapoliToday - e, soprattutto amo il mio lavoro, il mio quartiere e la mia città".

In attesa che la nostra città torni in zona gialla, e sia di nuovo possibile mangiare seduti nei locali, la pizza scacchi di Daniel Giò può essere gustata a casa grazie al delivery.

