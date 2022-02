Pio Monte della Misericordia: è una donna il nuovo Governatore

Dopo la scadenza del mandato di Alessandro Pasca di Magliano, il Pio Monte della Misericordia annuncia il suo nuovo Governo: la guida della storica istituzione di via dei Tribunali da quest'anno passa a Fabrizia Paternò di San Nicola.

Per la prima volta nella sua storia, lunga circa 400 anni, dunque, il Pio Monte della Misericordia sarà guidato da una donna.

Con l’occasione è stato inoltre presentato il Rapporto di attività 2015-2021 realizzato sotto la guida di Ludovico Solima, professore ordinario dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, consulente scientifico del Pio Monte, ideatore e coordinatore scientifico del Rapporto di attività che per la prima volta racconta al pubblico, nel dettaglio, le molteplici attività di assistenza, beneficenza e culturali promosse dall’Ente e agli obiettivi raggiunti.

L'evento si è tenuto nel Salone della Quadreria del Pio Monte.

La nuova Soprintendente sarà affiancata da Nicola Caracciolo di San Vito, Floriana Carignani di Novoli, Riccardo Imperiali di Francavilla, Carlo Sersale, Riccardo d’Andria di Montelungo, Alberto Sifola di San Martino.

“Ascolto, dono e accoglienza sono i valori con cui l’Istituzione del Pio Monte della Misericordia opera dal 1600, e che ancora oggi si tramandano di Governo in Governo – ha detto Fabrizia Paternò di San Nicola – Il grande lavoro svolto in questi anni sotto l’illuminata guida di Alessandro Pasca di Magliano è un’eredità importante e una solida base su cui, con onore e responsabilità, continuare a costruire e operare con il sostegno di tutto il Governo e delle tante realtà e anime che tutti i giorni, spesso nel silenzio, agiscono nel bene di chi necessita di aiuto e solidarietà. Per noi Governo entrante il Rapporto costituisce uno strumento fondamentale e una solida base di partenza per conoscere, proseguire e innovare, nel solco di chi ci ha preceduto.”

I numeri del Pio Monte

Ecco i "numeri" principali del Pio Monte della Misericordia illustrati nel Rapporto:

221 associati, di cui 71 donne e 25 persone sotto i 40 anni; oltre 30 nuovi progetti sociali promossi dal 2015 al 2021; 14 i partner della Rete sociale.

Il Pio Monte della Misericordia è tra i 122 enti privati filantropici in Italia riuniti in Assifero (Associazione italiana delle fondazioni di erogazione).

Con 770 mq accessibili al pubblico (600 mq Quadreria e 170 mq Cappella) custodisce più di 340 tra immobili e fondi rustici nel patrimonio immobiliare, oltre 1.500 oggetti d’arte, tra cui 160 dipinti dal XV al XX secolo, circa 17.000 volumi a stampa dal XVI al XXI secolo, 480 metri lineari di documenti d’archivio dal XIV al XX secolo, e oltre 60 opere di arte contemporanea.

Oltre 400.000 visitatori lo hanno visitato dal 2015 al 2020. Un numeroso pubblico che ha anche partecipato a oltre 60 eventi, convegni e mostre, immergendosi in percorsi fra storia, arte e cultura, per riscoprire questo prezioso luogo che vive e opera beneficamente nel cuore del centro storico di Napoli.