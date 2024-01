Un “dolce” ricordo di Pino Daniele al Gambrinus a 9 anni dalla scomparsa. Distribuzione gratuita del “tradizionale” Pinuccio, il dolce dedicato al cantautore napoletano domani 4 gennaio.

"Sono trascorsi 9 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, eppure il suo ricordo resta sempre più vivo perché “l’uomo in blues” non è stato semplicemente uno dei migliori cantautori italiani, a Napoli è un’istituzione, rappresenta l’anima stessa della città. Per questo motivo il prossimo 4 gennaio al Gran Caffè Gambrinus di Napoli alle ore 1230 ci sarà l’ormai consueto evento dedicato all’autore di “Napul’è” durante il quale saranno distribuiti gratuitamente gli ormai famosi e tradizionali “Pinuccio”, i dolci che i laboratori del Grambinus con Antonio Sergio e Massimiliano Rosati dal 2016 dedicano a Pinuccio, come è sempre stato chiamato Pino Daniele dai napoletani", fanno sapere i titolari del Gambrinus.