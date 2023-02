Musicanti: a grande richiesta, prorogato lo spettacolo con le musiche di Pino Daniele

Sold out dal 14 al 19 e week end di repliche per la favola del Lazzaro Felice che parla al cuore con la sua musica

Non è un musical, non è un concerto, non è un semplice spettacolo: "Musicanti" mette in scena una favola napoletana che parla al cuore e all'anima e coinvolge lungo il filo delle canzoni più amate di Pino Daniele, grazie ai componenti originali della band storica di Pino Daniele che suonano dal vivo e ad un cast straordinario di attori e ballerini.

Favola da sold out

L’opera, in scena al Cilea dal 14 al 19 febbraio è andata subito sold out, tanto da essere prorogata per un intero week ende, dal 24 al 26 febbraio prossimi.

La storia, originale, ha la firma di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione ed è prodotta da Sergio De Angelis con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, a lungo collaboratore di Pino Daniele, tra i nomi più autorevoli del settore. Decisamente bella la scenografia, coinvolgenti le coreografie, straordinaria l'esecuzione , impossibile restare indifferenti all'onda di emozioni sollevate dall'intreccio tra vicende dei personaggi e canzoni del Lazzaro felice.

La band e il cast

A suonare dal vivo Alfredo Golino alla batteria e Simone Salza al sax (entrambi nel video al microfono di NapoliToday), Elisabetta Serio al piano, Fabio Massimo Colasanti alla chitarra e Roberto D’Aquino al basso. La recitazione è affidata a Leandro Amato, Rita Corrado, Alessandro D'auria, Enzo Garramone, Maria Letizia Gorga, Urbano Lione, Ciro Salatino, Noemi Smorra, Francesco Viglietti. Fondamentale l'apporto dei ballerini, giovani, bravi, determinati e simpaticissimi.